В Санкт-Петербурге запасаются зерном на случай войны?
Правительство Санкт-Петербурга утвердило продовольственные нормы на 2016-2018 годы.
В документе указано необходимое количество объемов неприкосновенного и оперативного запаса пшеницы и ржи в Региональном продовольственном фонде (РПФ). Так, неприкосновенный запас должен составлять минимум 31,1 тысячу тонн зерна в год, из которых 21,7 тысяча тонн приходится на пшеницу, а 9,4 тысячи тонн на рожь. Объём предусмотренного оперативного запаса зерна должен составлять не менее 27,2 тысячи тонн пшеницы и 11,6 тысячи тонн ржи в год.
Как сообщает РИА Новости, с учетом объемов среднедушевого потребления хлеба жителями северной столицы и общей численности населения города (почти 5,2 миллиона человек) в случае военных действий каждый петербуржец сможет в течение 20 дней получить по 300 грамм хлебе ежесуточно.
Между тем, в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга категорически опровергли информацию, что запасы зерна предусмотрены на случай войны, пишет «Российская газета». Основное их назначение – стабилизация рынка в случае резкого скачка цен. Военными же запасами занимается Федеральное агентство по государственным резервом (Росрезерв), которое неподконтрольно региональным органам власти, пояснили в Смольном.
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