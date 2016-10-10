Минобороны РФ обвинило Великобританию в потворстве ИГИЛ
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков ответил на обвинения в адрес России со стороны британского военного министра Майкла Фэллона, заявившего, что Москва своими действиями стремится продлить гражданскую войну в Сирии.
Конашенков подчеркнул, что результатом действий российских воздушно-космических сил (ВКС) на территории Сирии является растущее количество освобожденных от террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ – прим.ред.) населенных пунктов, в которые возвращается мирная жизнь, а также тысячи тонн гуманитарной помощи мирному населению Сирии.
«А сколько благодаря Великобритании населенных пунктов вернулось к мирной жизни, сколько фунтов гуманитарной помощи доставлено сирийцам, сколько квадратных футов территории освобождено вашей страной от террористов?», - обратился Конашенков к британскому министру.
«И где была Великобритания, когда боевики ИГИЛ почти дошли до берегов Средиземного моря, едва не превратив Сирию в террористический халифат, как это произошло вашими стараниями в Ливии? Ведь вы хозяйничали в небе Сирии до прихода российской авиации. Так кого же, господин Фэллон, надо призывать к ответственности за порождение и потворство ИГИЛ и филиала "Аль Каиды" - "Джебхат ан-Нусры", с которыми результативно борются сегодня российские ВКС?», - цитирует Конашенкова «Российская газета».
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