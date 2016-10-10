НАТО напугали размещённые под Калининградом комплексы «Искандер-М»
Переброска в Калининградскую область российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», оснащенных ядерными боеголовками, не на шутку взволновала руководство Североатлантического альянса.
Как сообщает ИА «Новороссия», официальный представитель НАТО отметил, что размещение «Искандеров» у границ стран альянса не будет способствовать деэскалации напряженности.
В Североатлантическом альянсе также заговорили о необходимости увеличения уровня прозрачности и возможности прогнозирования военной деятельности во избежание инцидентов, отмечает издание.
Вместе с тем, в Минобороны РФ пояснили, что переброска «Искандеров» в Калининградскую область осуществляется в рамках боевых учений ракетных войск.
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