Пургин: Донецкая идентичность бросила вызов украинской антицивилизации
Навязываемая Донбассу украинская модель носит откровенно антицивилизационный характер, считает политик, идеолог и общественный деятель Новороссии, лидер движений «Донецкая Республика» и «Юг России», бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин.
По мнению эксперта, украинская модель носит экспансивный характер, и она не является изнутри этнической.
«Она антицивилизационная, антирусская – были попытки построить государство по некому новоэтническому принципу, но это оказалось очень тяжело. Вообще украинство имеет очень слабые опоры. При любом внимательном изучении для образованного человека украинство становится смешным. И это восприятие, любые герои, мифы и прочие передергивания истории работают до тех пор, пока у людей нет образования, когда люди не пытаются вникнуть в вопрос. Как только любой человек начинает хоть чуть-чуть изучать — он понимает, насколько это все искусственно, случайно, выдумано», - отметил Пургин в беседе с корреспондентом ИА «Новороссия».
С точки зрения идеолога Донецкой Народной Республики, именно донецкая идентичность оказалась главным врагом Украины, так как она сохранила историческую память и в своё время предложила новый уклад, новый прорыв, который выразился в создании Донецко-Криворожской Республики (ДКР), не отрывающей себя от России.
«Украина вынуждена бесконечно усиливать унитаризм, бесконечно уничтожать любые попытки региональности и восприятия малой Родины, для того чтобы существовать, чтобы иметь смысл. Иначе она не нужна», - подытожил Пургин.
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