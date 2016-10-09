У столичного торгового центра «Океания» назревает массовая драка?
В районе торгового центра «Океания», расположенного в Москве на Кутузовском проспекте близ станции метро «Славянский бульвар», назревает массовая драка.
Об этом корреспонденту портала «Евразия» сообщил один из сотрудников торгового центра.
В данный момент у здания «Океании» собралась группа молодых людей, которая пока агрессивности не проявляет. Между тем, о возможных потасовках уже предупреждена столичная полиция.
О причинах инцидента пока не сообщается.
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