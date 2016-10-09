Итальянский футболист Кристиано Галано на матче между клубами "Виченца", за который играет Галано, и "Виртус Энтелла" получил первую в истории футбола зеленую карточку. Спортсмен пробил по воротам, но в створ не попал, сообщает РИА Новости .

Произошле это в начале второго тайма, когда как судья назначил угловой в сторону ворот хозяев. Галано сообщил ему, что соперники не касались мяча, и тогда судья назначил удар от ворот.

Зеленая карточка – футбольная карточка, имеющая символическое значение. Используется в матчах второго итальянского дивизиона для поощрения игроков.

Футболист может получить эту карточку в качестве поощрения за честную игру. Например, если он отправит мяч за пределы поля, когда игрок команды-соперника получил травму и лежит на поле, или в случае если футболист признается арбитру в совершенном фоле.

Идею с карточками жёлтого и красного цвета впервые озвучил английский арбитр Кен Астон. Наблюдая на перекрёстке за светофором, английский судья придумал показывать жёлтую карточку игроку в качестве строгого предупреждения, а в тех случаях, когда футболист получал вторую жёлтую карточку или совершал на поле грубые нарушения правил, показывать красную карточку. После этого провинившийся футболист покидал поле. Эта идея была поддержана ФИФА.