Хунта боится потерять Харьков и Одессу до следующего «Евровидения»
Хунта испугалась проводить песенный конкурс «Евровидение–2017» за пределами Киева. По мнению директора Национальной телекомпании Украины Зураба Аласании, из-за невозможности обеспечить безопасность участников.
Аласания подчеркнул, что изначально предполагалось, что местом проведения «Евровидения» станут Харьков, Днепропетровск или Одесса, но «силовики уверили, что в Киеве они смогут обеспечить безопасность на 100%. Однако не берутся обеспечивать ее в городах, которые ближе к зоне АТО», - цитирует журналиста и медиаменеджера «Политнавигатор».
При этом наибольшая угроза дестабилизации сохраняется в Одессе. Заезд участников «Евровидения» приходится на самое начало мая. В связи с годовщиной Одесской Хатыни 2 мая 2014 года и празднованием Дня Победы хунта предполагает обострение обстановки в городе.
Отметим, что в начале мая 2017 года в Киеве состоится общеевропейский песенный конкурс «Евровидение». Право на его проведение Украина получила после победы своей представительницы Джамалы на предыдущем конкурсе «Евровидение-2016», который проходил в Стокгольме.
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