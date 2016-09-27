Владелец крупного украинского телеканала попросил политическое убежище в Брюсселе
Владелец телеканала «112 Украина» Андрей Подщипков обратился к властям Бельгии с просьбой о предоставлении ему политического убежища.
По словам бывшего креативного продюсера данного телеканала Виктора Зубрицкого, который находится на Украине в розыске с 2014 года как доверенное лицо экс-главы МВД Виталия Захарченко, документы на получение политического убежища Подщипков подал еще в начале 2016 года сначала в Австрии, а затем в Бельгии, где он ныне проживает. Связано это с непрекращающимся давлением на телеканал со стороны киевской хунты, пишет «Лента.Ру».
Отметим, что телеканал «112 Украина» является лакомым куском для многих украинских олигархов. Так, в 2015 году его намеревался приобрести в интересах Петра Порошенко депутат Верховной Рады, предприниматель Александр Онищенко (с июля 2016 года скрывается в Евросоюзе от уголовного преследования по обвинению в коррупционной деятельности и в выводе средств из «Укргаздобычи» - прим.ред.).
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