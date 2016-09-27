В Дрездене в ночь на 27 сентября 2016 года неизвестные пытались взорвать мечеть и здание международного конгресс-центра.
В результате двух взрывов пострадала входная дверь мусульманского культового заведения, а также треснул стеклянный куб на террасе возле международного конгресс-центра, пишет «Российская Газета».
В немецкой полиции считают, что взрывы – дело рук противников мигрантов. «Несмотря на то, что пока никто не взял на себя ответственность за преступление, предполагаемым мотивом является ненависть к приезжим. При этом мы видим и связь с предстоящими празднованиями Дня немецкого единства в эти выходные», - уверен глава полиции Саксонии Хорст Кретцшмар.
В связи с произошедшим дрезденская полиция взяла под усиленную охрану мечети и здание исламского культурного центра в городе.
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