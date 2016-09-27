Стешин: Лидера «Оплота» убили украинские диверсанты
Лидер харьковской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин был убит украинскими диверсантами, считает военкор «Комсомольской Правды» Дмитрий Стешин.
«Я думаю, это ДРГ, потому что я прекрасно знаю, в каком состоянии линия фронта на Донбассе и как можно просто по навигатору заехать на украинскую сторону. Едешь и с ужасом смотришь на обвисшие флаги. Думаешь, чей же это блокпост», - цитирует журналиста «Политнавигатор».
Напомним, один из наиболее видных активистов Русской Весны был застрелен 19 сентября 2016 года в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2.
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