Из прокурора в законодатели: Поклонская переезжает из Крыма в Москву
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, ставшая одним из символов Русской Весны, 26 сентября 2016 года написала заявление об увольнении с должности в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия».
«Я сегодня написала заявление, чтобы меня освободили от исполнения обязанностей прокурора Республики Крым на время и в связи с избранием в Государственную Думу. Поскольку я избрана депутатом Государственной думы, мои полномочия приостанавливаются, и я освобождаюсь от исполнения обязанностей прокурора Республики Крым и перехожу на выборную должность. Мой стаж сохраняется как прокурора, но работаю и выполняю обязанности я депутата, поскольку это выборная должность», - заявила Поклонская в интервью РИА Новости.
В Государственной Думе Поклонская будет контролировать расход государственных средств, строительство дорог и реставрацию памятников культуры.
Напомним, что Поклонская возглавила крымскую прокуратуру 11 марта 2014 года, в разгар событий Русской Весны, после того, как от данной должности отказались трое мужчин. 2 мая 2014 года после воссоединения Крыма с Россией указом Президента РФ Владимира Путина она официально была утверждена в должности прокурора Республики Крым.
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