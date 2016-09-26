Коваленко: «Мировой жандарм» должен платить и каяться
Американский однополярный мир умирает в предсмертных конвульсиях, но мировая элита не ослабляет хватку, в результате чего продолжает литься кровь в Донбассе, Сирии, Палестине, Йемене, считает лидер Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), член Исполнительного комитета Мирового антиимпериалистического союза молодежи Андрей Коваленко.
«Американская мировая империя рушится, а находящиеся под ее влиянием народы и государства пытаются вернуть себе суверенитет и независимость. Сегодня по одну сторону баррикад необыкновенным образом оказываются и левые и правые движения по всему миру. В Европе поднимают голову и вот-вот отодвинут действующую элиту на правые евроскептики. Они бьются за традиционные ценности и суверенитет Франции, Германии, Италии, Греции, Венгрии и других. Неожиданно в один ряд с ними встают и поддерживают их право на независимость левые антиглобалисты, лидеры государств Латинской Америки, Китай, восставший Иран, Россия. По другую сторону – американские и европейские элиты, саудовские монархии и их цепные псы – радикальные исламисты. Они подвели мир к порогу бездны. Все эти силы, все мы, должны объединиться, теснее общаться и солидарно заявлять право народов выбирать свою собственную судьбу. Американский “плавильный котел” явно перегрелся и уже не может переварить съеденные народы. Он вскипает и его вот-вот разорвет на части», - заявил Коваленко, выступая на II международной конференции «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира», которая состоялась 25 сентября 2016 года в Москве, сообщает корреспондент портала «Евразия».
Лидер молодых евразийцев обратил внимание на недавнее заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который назвал США «единственным способным, надежным и желаемым кандидатом на роль жандарма, способного навести порядок в мире», а также заявил, что президент России Владимир Путин предлагал ему распустить Североатлантический альянс.
«Это единственно верное решение, - убеждён Коваленко. - Только за развязанные в XX веке войны американский мировой жандарм и милитаристский фанатик должен быть полностью разоружен. Численность армии и флота должны быть сокращены до минимума, а Вьетнаму, Ливии, Сирии, Сербии и другим разоренным государствам мира из американского госбюджета должны долгие годы выплачиваться репарации. По тому же принципу, как Германия до сих пор рассчитывается перед Израилем за холокост. Высшее военное руководство НАТО должно быть арестовано и осуждено, а ФРС должен ближайшие сто лет выплачивать долги всем пострадавшим народам мира».
«Что касается лидеров мирового национально-освободительного движения, то нам всем нужно объединяться и провозгласить Глобальный Революционный Альянс, который вонзит осиновый кол в грудь “мирового жандарма” и упокоит его на долгие-долгие годы», - подытожил Коваленко.
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