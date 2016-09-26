Генпрокуратура ЛНР: Киселёв-«Коммунист» жив (ВИДЕО)
Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики официально опровергла информацию о насильственной смерти задержанного по делу о попытке государственного переворота в ЛНР заместителя министра обороны Республики Виталия «Коммуниста» Киселёва.
«В связи с той истерией, которая развернулась сегодня утром на украинских интернет-сайтах и СМИ о том, что якобы задержанный Киселев скоропостижно скончался. Сегодня 26 сентября, 12 часов 25 минут, чтобы не было никаких инсинуаций и кривотолков о том, что видео снято заранее. Перед вами задержанный Киселев, ему обеспечено надлежащее содержание и питание. Следствие по делу продолжается», - заявил начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР Сергей Рахно.
Видео с живым и здоровым Киселевым появилось на официальной странице Генпрокуратуры ЛНР в Youtube.
Напомним, 24 сентября 2016 года было объявлено о самоубийстве задержанного экс-премьера ЛНР Геннадия Цыпкалова.
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