Убивший полицейских в Днепропетровске боевик «Торнадо» жёг людей в ДНР (ВИДЕО)
Арестованный по обвинению в убийстве двоих сотрудников нацполиции в Днепропетровске (переименован киевской хунтой в Днепр – прим.ред.) боевик нацистского батальона МВД «Торнадо» Александр Пугачёв «отличился» зверствами в ходе карательной операции на Донбассе, сообщает телеканал «Звезда».
По словам украинского журналиста Андрея Манчука, Пугачёв – он же криминальный авторитет «Пугач» весной 2014 года обстрелял здание городского комитета Компартии Украины в городе Торез Донецкой области (ныне – Донецкая Народная Республика – прим.ред.), где проживал, а также убил двоих молодых шахтеров – участников Антимайдана, загнав их на горящий склад.
После всех этих преступлений Пугачёв поступил на службу в МВД киевской хунты, где «продолжил зверствовать», - добавил Манчук.
«У Авакова в Киеве сотни таких вооруженных, повязанных кровью “бойцов”, готовых на все», - пояснил журналист.
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