Одна из наиболее влиятельных политических сил Австрии признала Крым частью России
Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обвинил западные страны в двойных стандартах в отношении к России и статусу Крыма.
По его словам, он присутствовал в Крыму во время референдума 16 марта 2014 года и может подтвердить, что воссоединение полуострова с Россией поддержало подавляющее большинство крымчан.
Штрахе также заметил, что Крым всегда являлся частью России и был незаконно передан в состав Украины советским лидером Никитой Хрущёвым, передаёт телеканал «Царьград».
Отметим, что Австрийская партия свободы является одной из наиболее влиятельных политических сил в стране. На прошедшем в мае 2016 года 2-м туре президентских выборов в стране представитель Партии свободы Норберт Хофер получил почти равное количество голосов с независимым кандидатом Александром Ван дер Белленом – выдвиженцем левых и либеральных сил. Несмотря на то, что официальным победителем выборов с перевесом в 0,7% голосов, был провозглашен Ван дер Беллен, Австрийской партии свободы удалось оспорить результат выборов в Конституционном суде, и он был отменён. Повторное голосование состоится в начале декабря 2016 года.
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