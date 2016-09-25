Дубовой: Россия вынуждена будет реанимировать проект Новороссия
Критика Минских соглашений не имеет смысла, так как они в любом случае закончатся пшиком, считает журналист, военный корреспондент армии ДНР Геннадий Дубовой.
«Коллективный Запад никогда не позволит трансформировать Украину в федеративное государство, ибо при обострении любой – экономической, социокультурной, идеологической, этнической проблемы – субъекты федерации потребуют решения проблемы способом выгодным для них и не выгодным для Киева, что автоматически приведёт к отстаиванию субъектами своих прав и необходимости объединения для противостояния Киеву. То есть, субъекты тяготеющие к Европе и тяготеющие к России неизбежно будут стремиться к созданию самостоятельных государств: возникнут – не без войны, разумеется – остаточная Украина и Большая Новороссия, которая могла быть создана в 2014-м, но тогда её создание было бы расценено как результат российской агрессии, в случае же раскола федеративного государства возникновение Новороссии станет результатом выбора самих жителей территорий ныне считающихся украинскими. Разумеется, коллективный Запад это предусматривает и сценарий федерализации в любом случае тем или иным способом заблокирует. Далее – снова приграничные столкновения и на долгое время неопределенный статус республик. При таком раскладе Минские соглашения – обеспечение передышки для накопления РФ сил, поскольку рано или поздно всё равно придётся возвращаться к проекту Новороссия», - уверен эксперт.
Вместе с тем, Дубовой выразил сомнения в возможности возвращении всей бывшей Украины в лоно Русского мира, так как территория этой страны фактически расколота на два враждебных народа – радикально антирусски настроенных украинцев и русских по мироощущению граждан, которые ждут освобождения и создания своего государства или присоединения к России.
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