В России начнется реализация программы по заселению Дальнего Востока
В России начнется реализация программы по заселению малонаселенных районов Сибири и Дальнего Востока. Переселенцами станут от 500 тысяч до 1 миллиона жителей Центрального федерального округа, Юга и Северного Кавказа.
«Нам же нужно обрабатывать свои территории, нужно занимать обезлюдевшие регионы своими же гражданами. Например, за последние четверть века произошел отток населения с Дальнего Востока. Надо восполнять! Если мы создаем на Дальнем Востоке территорию опережающего развития, то там нужны люди. Надо определить, где и сколько специалистов нужно. Во-вторых, определить, из каких регионов завозить специалистов. Готовить надо и рабочие места, и жилье», - заявил в интервью газете «Известия» председатель комиссии по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Асламбек Паскачев.
По его словам, соответствующий проект будет представлен главе государства уже в октябре 2016 года. Привлечь жителей густонаселенных Центра и Юга России на Дальний Восток, по мнению Паскачева, помогут льготные ссуды на приобретение жилья, «подъемные», повышенные заработные платы, обучение по востребованным специальностям, развитие инфраструктуры.
«Мы хотим, чтобы была разработана «дорожная карта». Поручение такое было, начало положено, но с учетом потребностей нашей страны этой работы мало, ее не хватает. И то, что намечено, нужно делать более масштабно, с учетом тех задач по развитию Дальнего Востока и Сибири, которые поставил президент. Да и в Центральной России некоторые регионы нуждаются в населении», - заключил Паскачев.
Напомним, что со 2 мая 2016 года действует президентская программа бесплатного предоставления гражданам РФ дальневосточной земли в безвозмездное пользование из расчета 1 гектар на душу населения.
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